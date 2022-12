Pensioni minime a 600 euro per gli anziani over 75: verso l'accordo in un emendamento alla manovra

Le pensioni minime dovrebbero salire a 600 euro per chi ha più di 75 anni. Secondo quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti di governo, è chiuso l'accordo politico in maggioranza sull'aumento: la modifica alla manovra sarà introdotta attraverso un emendamento dell'esecutivo, in via di definizione.

Si valuta ancora stretta su reddito di cittadinanza

È invece ancora in fase di valutazione da parte di governo e maggioranza l'ulteriore stretta in manovra al Reddito di cittadinanza, con la riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel 2023, si apprende da fonti dell'esecutivo, secondo cui questa soluzione libererebbe risorse per circa 200 milioni di euro.

Salvini: no miracoli, partiamo da chi ha meno

«Miracoli non ne facciamo e, siccome non c'era tutto per tutti, siamo partiti da chi ha pensioni e stipendi più bassi». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando della legge di Bilancio, a margine della presentazione del «Piano Casa Regione Lombardia», presso gli alloggi Aler di via Salomone, nella periferia milanese.



Nei giorni in cui si discute della manovra, che «temo approveremo in Senato tra il 29 e il 31 dicembre», Salvini rivendica le misure adottate: «abbiamo messo più di 20 miliardi per aiutare le famiglie con stipendi e pensioni più bassi a pagare le bollette di luce e gas. Inoltre, c'è un aumento delle pensioni minime, un aumento degli stipendi bassi e c'è un aumento della flat tax per le partite Iva. Diciamo che in questi 56 giorni, da quando siamo al governo, di cose ne stiamo facendo tante».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 13:54

