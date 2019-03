Lo chef Schiavone: «Il food cost incide come per il prosciutto di Parma»

Ultimo aggiornamento: 09:17

«Indubbiamente su ogni porzione che si mette in tavola si calcola il food cost, una regola base per chi deve portare avanti un'attività di ristorazione. Quindi se il costo del pecorino dovesse aumentare, sarà necessario calcolare l'effetto che l'aumento avrà sul costo del piatto».«Il sabato abbiamo 80 coperti con circa 180-200 piatti a serata. Gli altri giorni meno, ma siamo comunque su cifre molto alte. Se si tratta di un aumento di pochi centesimi l'impatto non si farà sentire ma se parliamo di diversi euro al kg sarà necessario rivedere i conti. Nel rispetto della qualità, ovviamente».«Non è possibile risparmiare scadendo di qualità. Il pecorino romano è insostituibile. Non userei mai altri formaggi per risparmiare. È una scelta di qualità e di tutela dei prodotti del made in Italy che, in certi casi, costano di più e il prezzo per i clienti cresce inevitabilmente».«Se voglio servire un piatto di prosciutto di Parma non posso sostituirlo con altri affettati lo stesso vale per il Tartufo bianco d'Alba».