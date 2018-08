Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA - «O mi lasci un euro o ti rovino la macchina». Ecco cosa si è sentito dire l’altro giorno un pensionato anconetano da uno straniero molto probabilmente di origini nigeriane al parcheggio di piazza d’Armi. La minaccia sarebbe scattata per il semplice fatto che il pensionato si è rifiutato di pagare il parcheggio all’abusivo di turno che qualche istante prima, dopo una corsa in mezzo al piazzale, aveva indicato all’uomo un posto dove lasciare la vettura. Non è la prima volta che al parcheggio di piazza d’Armi accadono fatti del genere.