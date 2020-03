Papa Francesco, incontro in udienza con il rettore della Cattolica Franco Anelli

Questa mattina il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli, è stato ricevuto in Udienza da Papa Francesco. Un lungo e cordiale colloquio nel corso del quale il rettore della Cattolica ha informato il Santo Padre di tutte le attività che nell’emergenza Covid-19 l’Ateneo ha messo in opera sul piano didattico per assicurare agli studenti di tutte le sedi (Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma), così duramente colpite, le migliori risorse per garantire il regolare svolgimento dell’attività formativa attraverso l’e-learning.



Il rettore Anelli ha anche informato il Papa sulle attività sanitarie che vedono impegnati nella sede di Roma anche gli specializzandi della facoltà di Medicina e chirurgia che con la guida dei loro docenti prestano senza risparmio la loro opera per l’assistenza ai pazienti colpiti da Coronavirus presso le strutture dedicate del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e il Columbus Covid-2 Hospital.



Il rettore ha quindi informato Papa Francesco su quanto l’Università Cattolica intende fare per l’imminente centenario in calendario il prossimo anno, invitando per l’occasione a Milano il Santo Padre nella sede di Largo Gemelli 1. Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 18:43

