Papa Francesco, come sta: «Bronchite su base infettiva, la terapia funziona: sarà dimesso nei prossimi giorni»

Papa Francesco sta meglio e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Lo ha fatto sapere lo staff medico che segue il pontefice al Gemelli: «Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni».

Vaticano: «Quadro clinico in miglioramento, stamattina ha ripreso il lavoro». Il tweet del Pontefice

Cosa non torna su quanto detto dal Vaticano (e i dubbi sulle reali condizioni di salute)

Il Papa seguito da due primari

Due primari e una piccola squadra di due infermieri di fiducia del Vaticano, all'interno della quale c'è Massimiliano Strappetti, assistente sanitario personale del Papa, compongono il nucleo centrale dello staff medico che assiste Papa Francesco al Policlinico Gemelli, dopo il ricovero di ieri al decimo piano. A questi si aggiunge Andrea Arcangeli, direttore della Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

Attorno ruotano altri specialisti, come i radiologi che ieri hanno contribuito a chiarire il quadro clinico. Nello stesso ospedale c'è un altro medico che ha già seguito il Pontefice per l'intervento al colon, il chirurgo Sergio Alfieri, che ha avuto il compito nel precedente ricovero di risolvere una stenosi diverticolare sintomatica del colon e che può contribuire con la sua esperienza a valutare lo stato di salute generale.

Come sta Papa Francesco

Intanto proseguono i controlli ematici e quelli della saturazione dell'ossigeno e continua la terapia per endovena di antibiotici e antinfiammatori che andrà avanti ancora per qualche giorno. L'incarico di Strappetti, che resta sempre accanto a Papa Francesco, precedentemente era sempre stato ricoperto esclusivamente da medici e la sua presenza continua a dimostrare l'importanza di questa figura nei momenti più delicati della malattia. A lui il Papa aveva dedicato parole di grande riconoscenza dicendo che era stata la sua prontezza a salvargli la vita e la sua presenza è costante.



Il grande equilibrio cardio-respiratorio e la delicatezza della situazione, vista l'età del paziente, prevedono che i controlli avvenga parallelamente sulla funzionalità del respiro e su quella cardiaca. I due apparati sono fortemente legati e l'affaticamento di uno incide sull'altro. Il professor Luca Richeldi, direttore della UOC di Pneumologia e Ordinario di Malattie dell'Apparato Respiratorio, è in prima linea per trattare l'infezione respiratoria. Richeldi è noto anche per il suo impegno durante la pandemia all'interno del Comitato tecnico scientifico (Cts) ed è stato presidente della Società italiana di pneumologia. La situazione cardiologico è sotto il controllo del professor Filippo Crea, Ordinario di Cardiologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della UOC di Cardiologia.

