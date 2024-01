Papa Francesco: «Castità non è astinenza sessuale. Il piacere sessuale è dono di Dio. Sì all'amore, no alla lussuria»

di Redazione web

«La castità è una virtù che non va confusa con l'astinenza sessuale. No, la castità è oltre l'astinenza sessuale». Papa Francesco nell'udienza generale ha voluto fare un po' di chiarezza. «La castità è la volontà di non possedere mai l'altro. Amare è rispettare l'altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un'anima che non sono i nostri, e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori».

«Amare è bello», ha sottolineato Papa Francesco nella catechesi dedicata al vizio della lussuria. Guardando all’esperienza umana, all’esperienza dell’innamoramento, Bergoglio ha osservato: «Perché sia un’esperienza così sconvolgente nella vita delle persone, nessuno di noi lo sa: è una delle realtà più sorprendenti dell’esistenza. Buona parte delle canzoni che si ascoltano alla radio riguardano questo: amori che si illuminano, amori sempre ricercati e mai raggiunti, amori carichi di gioia, o che tormentano fino alle lacrime. Se non viene inquinato dal vizio, l’innamoramento è uno dei sentimenti più puri. Una persona innamorata diventa generosa, gode nel fare regali, scrive lettere e poesie. Smette di pensare a sé stessa per essere completamente proiettata verso l’altro. E se chiedete a un innamorato per quale motivo ami, non troverà una risposta: per tanti versi il suo è un amore incondizionato, senza nessuna ragione».

Francesco ha messo in guardia: «Questo “giardino” dove si moltiplicano meraviglie non è però al riparo del male.

«Il piacere sessuale che è un dono di Dio è minato dalla pornografia: soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza», ha ammonito ancora il pontefice sottolineando: «Dobbiamo difendere l'amore. Vincere la battaglia contro la lussuria, contro la 'cosificazione' dell'altro, può essere un'impresa che dura tutta una vita»,

