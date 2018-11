Uccide le figlie di 4 e 7 anni insieme alla moglie incinta per sposarsi con la sua amante, 33enne condannato​

Un, composto per quasi due terzi dalla foto di unache, indossando lingerie, sorride ammiccante all'obiettivo, e per il resto della stampa pubblicizza invece il prodotto di una marca di. Non si placa la polemica dopo che, su uno di questi giganteschi cartelloni, è apparsa una pubblicità considerata decisamenteIl cartellone pubblicitario incriminato, che è presto diventato noto in tutta Italia, è apparso qualche giorno fa nelle strade di. Subito dopo le prime foto diffuse sui social, si erano scatenate furenti polemiche. I collettivi femministi, ma non solo, avevano duramente condannato la scelta di pubblicizzare in quel modo prodotti per la manutenzione degli autoveicoli: «Una macchina c'è, ma si trova alle spalle della modella. Quella pubblicità vuoleper pubblicizzare un prodotto che non c'entra nulla. Sembrerebbe la pubblicità di una marca di lingerie, non di prodotti per auto».Dopo le inevitabili, alcuni collettivi femministi avrebbero compiuto un piccolo, imbrattando il cartellone con una scritta di colore rosso che recita: «Basta!». Una protesta comprensibile, a pochi mesi di distanza da un fatto analogo, avvenuto sempre nel capoluogo siciliano . Anche in quell'occasione, un'azienda che produce oli e lubrificanti per auto, aveva scelto l'immagine di una modella per farsi pubblicità e anche in quel caso, qualcuno aveva deciso di compiere un piccolo blitz sul cartellone, rivendicando il messaggio: «Questa è violenza sulle donne!».Le, questa volta, non sembrano placarsi col passaggio dei giorni. C'è anche chi ha criticato le proteste delle femministe, spiegando che le modelle lavorano col proprio corpo, non vengono costrette in alcun modo a farlo e che la pubblicità si basa anche su questo. Il caso, quindi, continua a dividere la popolazione. Intanto, però, a Palermo è stato indetto un unche partirà sabato prossimo, alle 16.30, da piazza Verdi.