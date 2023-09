Palermo va a fuoco: i video dei vasti incendi sul territorio

Palermo brucia da ore. Intensa notte di lavoro per i vigili del fuoco nel capoluogo siciliano. Dalle 20 di ieri fino alle prime luci di oggi, infatti, sono stati effettuati più di 40 interventi per incendi che hanno coinvolto vegetazione e sterpaglie e che hanno interessato tutto il territorio provinciale. In azione anche i Canadair per cercare di evitare che le fiamme arrivassero in prossimità delle abitazioni.

Napoli, incendio nell'area verde di Giugliano: base Nato avvolta dal fumo. Cosa sta succedendo

Terremoto Marocco, turisti italiani bloccati sulle montagne: «Strade interrotte, fuga a piedi con due bottiglie d'acqua»

Alte temperature e vento di scirocco, intensa notte di lavoro per i #vigilidelfuoco di #Palermo: tutte le squadre del Comando impegnate per #incendi vegetazione, 40 interventi fatti. Operazioni in corso ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri,Torretta e Prizzi #22settembre pic.twitter.com/5U313U6w3B — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2023

Palermo in fiamme

«L'intero dispositivo di soccorso presente al Comando è stato impegnato per fronteggiare l'emergenza dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco - si legge in una nota dei Vigili del fuoco- è stato inoltre richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina».

Nella prima serata di ieri 4 squadre sono state impegnate in via Fichidindia e in via San Ciro per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto un agrumeto, in prossimità delle abitazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA