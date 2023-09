Napoli, incendio nell'area verde di Giugliano: base Nato avvolta dal fumo. Cosa sta succedendo

di Redazione web

Fiamme allo svincolo stradale di Lago Patria, a poca distanza dal Joint Force Command della Nato, avvolto nel fumo, vicino Napoli. Ignote al momento le cause dell'incendio.

A causa di un incendio divampato nelle ore del primo pomeriggio, un tratto della strada statale 7 «Quater Via Domitiana», è provvisoriamente chiuso al transito, in corrispondenza del comune di Giugliano in Campania in provincia di Napoli.

Il provvedimento, reso necessario dalla scarsa visibilità causata dalla presenza di fumo lungo il tratto, è attivo dal km 43,000 al km 44,000, in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato lungo la viabilità secondaria con indicazioni in loco.

Sul posto i vigili del fuoco e il personale di Anas, impegnati nella gestione della viabilità e del ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile

