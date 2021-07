Perde le chiavi e decide di rompere una finestra di casa, muore dissanguato

Aveva perso le chiavi e non sapeva come rientrare in casa. Ci ha provato rompendo una vetrata, ma nello sferrare il pugno contro la finestra, si è provocato un profondo taglio all'avambraccio ed è morto dissanguato nel giro di pochi minuti.

Il drammatico incidente è successo nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi, dove Vito Caliandro, uomo di 54 anni, viveva da solo. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, ad allertare i socccorsi è stata una vicina di casa che, però, non ha potuto fare molto.

La donna si è accorta del vetro rotto e del tanto sangue ed ha subito pensato al fatto che potesse essere successo qualcosa di grave. L'intervento dei soccorsi è stato tempestivo, ma l'uomo era già morto dissanguato. Giunti sul posto, sono stati gli operatori del 118 e la polizia a trovare il corpo dell'uomo già deceduto in una pozza di sangue.

In un primo momento si era pensato ad un suicidio, ma la scientifica e il medico legale hanno constato la morte accidentale dell'uomo. I vetri all'interno dell'abitazione hanno fatto comprendere la vera dinamica dell'incidente e la salma è stata consegnata ai familiari.

