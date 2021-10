Operaio di 70 anni muore nel modenese: è caduto dal tetto dell'officina

Ancora una morte sul lavoro in Italia. Un operaio di 70 anni è morto oggi, dopo essere caduto dal tetto di un'officina. È accaduto questa mattina a Soliera (Modena).

Da una prima ricostruzione, la vittima lavorava per una ditta esterna che si occupa proprio di manutenzione dei tetti. Da una prima ricostruzione pare abbiano ceduto alcuni pannelli di amianto che l'operaio stava ispezionando. L'uomo, cauto da un'altezza di otto metri, era stato portato in ospedale per un trauma cranico, è morto due ore dopo. Sul posto 118, carabinieri e Ausl.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Ottobre 2021, 17:16

