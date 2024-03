Operaio morto a Brindisi: «È caduto da oltre 10 metri. Il solaio si è sgretolato sotto ai suoi piedi»

di Redazione web

Tragedia sul lavoro. Un uomo di 40 anni è morto in un incidente avvenuto venerdi pomeriggio 1° marzo nella zona industriale di Brindisi all'interno di un'azienda che si occupa di logistica. A quanto si apprende, l'uomo era impegnato in alcuni lavori all'interno dello stabilimento quando è caduto dal tetto di una struttura alta più di dieci metri.

Cosa è successo

Da quanto ricostruito fino a questo momento l'uomo sarebbe precipitato dal tetto di un edificio mentre stava eseguendo alcuni lavori. Il solaio non avrebbe retto sgretolandosi sotto ai suoi piedi, rivela Brindisi Today. La tragedia si è consumata attorno alle 14.30.

I soccorsi

Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'area è stata posta sotto sequestro, così come la salma che è stata portata presso la camera mortuaria del cimitero di Brindisi. Sul posto anche il personale dello Spesal. Indagadella polizia in corso.

