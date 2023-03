Agguato in strada in mezzo alla folla: Raffaele ucciso a 29 anni, killer in fuga A perdere la vita è stato Raffaele Malvone, 29enne del rione Penniniello, raggiunto da diversi colpi di pistola







di Redazione web Agguato prima di pranzo, ucciso pregiudicato legato al clan Gallo-Cavalieri. È accaduto in via Plinio a Torre Annunziata, dove i killer di camorra sono entrati in azione nuovamente di domenica mattina. A perdere la vita è stato Raffaele Malvone, 29enne del rione Penniniello, raggiunto da diversi colpi di pistola. Subito soccorso, è morto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La dinamica dell'agguato di camorra Un uomo di 29 anni, Raffaele Malvone, ritenuto dalla Polizia vicino al clan camorristico dei Gionta, è stato ucciso davanti a una salumeria di via Plinio, a Torre Annunziata. Secondo la prima ricostruzione, è stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno esploso contro tre colpi di pistola. Malvone è morto mentre in ambulanza veniva portato all'ospedale di Castellammare di Stabia. Sull'omicidio indagano gli uomini del commissariato di polizia di Torre Annunziata. Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 15:40

