Omicidio-suicidio choc, padre uccide il figlio disabile soffocandolo con un sacchetto di plastica

Tragedia a, in provincia di Modena, dove unsono stati trovati morti all'interno di una villetta in via Longhena. Secondo le prime indiscrezioni, riportate dall'agenzia ANSA, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: il padre avrebbe soffocato il figlio, disabile, con un sacchetto di plastica sulla testa.Successivamente il 69enne si sarebbe tolto la vita, non è chiaro come. La moglie, che era uscita a fare la spesa, ha trovato la porta di casa chiusa al suo ritorno: ha dato l'allarme ai vigili del fuoco e una volta riaperta la porta c'è stato il drammatico rinvenimento. Sul posto i carabinieri e gli uomini della Scientifica, insieme ai sanitari del 118.