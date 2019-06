Omicidio nella casa di riposo: paziente uccisa con il trapezio del letto

Omicidio in una casa di riposo di Vasto. Una paziente è stata uccisa da un altro ricoverato, con problemi psichiatrici, che l'ha colpita con il trapezio collocato sulla spalliera del letto.



Il delitto la scorsa notte alla residenza per anziani San Pio. Il presunto omicida, P.N. di 72 anni, si è avvicinato al letto di M.M di 87 anni e l'ha colpita con l'attrezzo usato dai pazienti per sollevarsi dalla posizione orizzontale. Il personale sanitario è intervenuto subito, ma per l'anziana non c'era ormai nulla da fare. P.N. è invece ora in custodia dai carabinieri. Domenica 23 Giugno 2019, 12:13

