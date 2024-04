Ex carabiniere spara da un'auto in corsa: morto un uomo, il killer ferito grave

di Redazione web

Sono collegati i due episodi violenti avvenuti ieri nel tardo pomeriggio a Brescia a distanza di meno di un'ora: Giuseppe Valetti, un ex maresciallo dei carabinieri in pensione di 78 anni, ha prima ucciso un uomo di origini indiane, Satpal Singh di 54 anni, e poi con la stessa Beretta si è sparato ferendosi gravemente.

L'anziano avrebbe agito per un presunto debito, ma il figlio della vittima ha negato. «Ci aveva minacciato più volte in passato, diceva che mio fratello gli doveva del denaro per l'acquisto di un appartamento che gli aveva venduto. Nulla di vero. Mio fratello si era fatto il suo mutuo e non gli doveva proprio niente» ha raccontato, parlando con il Giornale di Brescia.

Brescia, cosa è successo

Non è sopravvissuto l'uomo di origine indiana raggiunto da un colpo di pistola esploso da un'auto in corsa nel tardo pomeriggio a Brescia. Lo straniero è deceduto all'ospedale dove lo avevano portato alcuni parenti. Gravi invece le condizioni dell'80enne che mezz'ora dopo è stato raggiunto da un colpo di pistola in una zona differente della città. Non si esclude che in quest'ultimo caso possa essere stato un tentativo di suicidio e che i due episodi siano collegati.

