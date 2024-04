Olindo e Rosa, oggi la nuova udienza per la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba. Ecco le carte della difesa

È il giorno della nuova udienza per la richiesta di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006. Dopo le richieste dell'accusa, stavolta sarà la difesa a presentare i nuovi elementi alla Corte d'Appello di Brescia per convincere i giudici a riaprire il caso dopo i primi tre gradi di giudizio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 08:44

