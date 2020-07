di Manuela Collodet

lite

trovato nudo, sotto choc e cosparso di benzina.

Ragazzo nudo in casa: cosa è successo?

L'uomo

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Luglio 2020, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNUDA - Una violentadai contorni inquietanti e ancora imprecisati si è consumata all'interno di un appartameto di via Manzoni a. Un giovane è statoNell'abitazione anche, anche lui nudo, a terra svenuto con una. L'allarme è stato lanciato dal ventenne, E.M., che ha inviato un messaggio al padre residente a Quero dicendo che qualcuno voleva dargli fuoco: «G. mi vuole bruciare, mi vuole uccidere». I genitori hanno immediatamente lanciato l'allarme. In via Manzoni, chiamati anche dai residenti preoccupati dalche arrivava dall'appartemento già da mercoledì, sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem e i carabinieri.Al momento non si capisce bene cosa sia accaduto e il tipo di rapporti che i due conoscenti intrattenessero: dalle prime notizie che trapelano pare che il giovane stesse tornando dal mare e si sia fermato a casa die conoscente della famiglia. Il ragazzo aveva infatti detto due giorni fa ai genitori che sarebbe andato al mare con un'amica. Se sia andato al mare o direttamente dall'anziano ancora non si sa. Quel che è certo è che i due si conoscevano da tempo: in più occasioni E.M. aiutava il pensionato e anche durante il periodo di lockdown gli era stato di sostegno. Cosa abbia fatto sfociare la violenza resta, dunque, ancora un mistero.I carabinieri per entrare nell'appartemento hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco: ma non è stato necessario forzare la serratura, perchè lo stesso ragazzo sentendo il rumore ha aperto la porta: eraUna volta entrati i carabinieri hanno trovatoè stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello in, la sua prognosi è riservata. Il ragazzo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna.La, giunta in via Manzoni, insieme al marito è stata colta dae portata al Pronto soccorso.