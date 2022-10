Catamarano contro la prua della nave Vespucci piena di visitatori

di Redazione Web

Pochi minuti prima delle 20 di stasera - 6 ottobre - quando ancora c’erano centinaia di persone in fila per accedere alla nave scuola Amerigo Vespucci si è verificato un piccolo incidente nel cuore di Venezia. Il catamarano turistico Venice Cat probabilmente a causa di una manovra errata è andato a sbattere contro la nave. Più precisamente, l’urto sarebbe avvenuto contro il bompresso, l’albero orizzontale di 18 metri posto a prua del veliero. Quasi impercettibili i danni per la nave, mentre il catamarano ha avuto la peggio. Sembra infatti che abbia ri portato alla rottura delle vele.

Attorno alle 20.30 anche la capitaneria di porto lagunare è stata allertata della situazione, mentre a bordo della Vespucci quasi nessuno si è accorto dell'episodio, salvo coloro che erano presenti al momento dell'impatto. In riva San Biasio, davanti al museo navale, nonostante fosse ora di cena sostavano moltissime persone, tra coloro che attendevano pazientemente gli ultimi minuti per salire a bordo della Vespucci e quelli che concludevano il breve tour.

La nave scuola Amerigo Vespucci è ormeggiata in questi giorni in riva San Biasio per il Simposio delle Marine.

La Marina Militare

Da fonti della Marina militare si apprende che «l'urto è stato delle sartie del catamarano sulle reti laterali del bompresso. Nessun danno nè al Vespucci, nè al personale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA