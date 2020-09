Nautica e turismo, ecco come diventare manager di successo: la Fondazione Isyl organizza tre corsi per 75 figure professionali

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 14:04

È il “made in Italy” che solca - letteralmente - le onde del successo.rappresenta infatti una delle eccellenze del Belpaese, così da rappresentare un’ottima opportunità di lavoro. Specie per le figure di manager del turismo nautico e croceristicoed esperto di infomobilità e infrastrutture logistiche.(Italian Super Yacht Life) per la formazione delle nuove professionalità del mare sta facendo salpare tre corsi per 75 posti disponibili e riservati a giovani diplomati “innamorati” della nautica da diporto e degli altri settori strategici: come logistica e turismo.Cinque cantieri navali (Azimut|Benetti Group, Cantieri Navali Codecasa, Overmarine Group, Perini Navi e Rossinavi) si sono resi parte attiva nella preparazione tecnica specifica dei giovani per contribuire alla crescita del settore., la Fondazione ISYL nasce nel distretto di Viareggio, cuore della nautica toscana e mondiale, grazie ad un progetto elaborato da(società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica), con l’obiettivo di organizzare corsi di formazione altamente professionali per le future generazioni del settore.Ecco in cosa consistono i tre corsi. Quello di Yachting surveyor (Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci) durata biennale, è dedicato a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti), che aspirano a diventare surveyor, tecnici altamente qualificati in grado di ispezionare lo yacht ed i suoi impianti.e nuovi poli merci sul territorio toscano ha una durata biennale ed è organizzato in collaborazione con le Fondazioni Its Prime e Vita. Aperto a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti) che aspirano a diventare manager della logistica intermodale, tecnici altamente qualificati in grado di pianificare e programmare con competenza e professionalità sistemi logistici complessi. Infine il corso Head of Hosting & Marketing in Yachting and Luxury Tourism, organizzato in collaborazione con la Fondazione ITS Tab Turismo Arte Beni Culturali, di durata biennale, viene riservato a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti), che aspirano a diventare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di promozione turistica integrata e lo sviluppo di servizi di accoglienza.Avvio dei corsi entro il. Info: segreteria@isyl.it www.isyl.it – telefono 0584 389731.riproduzione riservata ®