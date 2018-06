Litiga con i genitori, lega la mamma e incendia tutti i vestiti: arrestato

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Litiga con i suoi genitori, li minaccia con un coltello, lega la mamma e si chiude nell'armadio dove incendia i vestiti. Un raptus da parte di un 23enne, nel quartiere Barra di Napoli, che si è concluso con l'intervento dei carabinieri. A chiedere aiuto al 112 è stato il padre del giovane. A scatenare la lite un rimprovero da parte dei genitori per un ritardo da parte del 23enne. I carabinieri della compagnia di Poggioreale sono riusciti a bloccarlo e a spegnere il principio d'incendio. Il 23enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a un pubblico ufficiale.