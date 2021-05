Mottarone, il piccolo Eitan uscito dalla rianimazione. I medici: «Significativo miglioramento»

Mottarone, come sta il piccolo Eitan? Dall'ospedale Regina Margherita di Torino arrivano ottime notizie sulle condizioni del bambino di cinque anni, unico sopravvissuto alla strage della funivia.

Il bambino, nelle prossime ore o al massimo nella giornata di domani, uscirà dalla rianimazione e sarà ricoverato in un reparto di degenza. Lo hanno annunciato le fonti dell'ospedale torinese in cui è ricoverato Eitan. «Le condizioni sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta. Si registra un costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale», fanno sapere i medici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 19:17

