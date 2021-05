Mottarone, cinque morti in una famiglia israeliana: papà, mamma, un figlio e i due bisnonni

Funivia del Mottarone, nella tragedia morti anche cinque componenti di una famiglia israeliana residente a Pavia. Nell'elenco delle vittime ci sono infatti Amit Biran, 30 anni, sua moglie Tal Peleg, 26, ed il figlio Tom, due anni.

L'altro figlio della coppia, che era insieme a loro, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino ma non si sa ancora se sia il bambino sopravvissuto. Figurano anche i bisnonni della famiglia israeliana residente a Pavia tra le vittime dell'incidente della funivia del Mottarone. Itshak Cohen, 82 anni, e la moglie Barbara Cohen Konisky, 70 anni, erano i nonni di Tal Peleg, 26 anni, moglie di Amit Biran, 30 anni, e mamma, di Tom. Itshak Cohen e la moglie erano arrivati da alcuni giorni a Pavia per trovare i loro parenti. Oggi si erano recati tutti in Piemonte per una gita al Mottarone.

Amit Biran, che sulla sua pagina Facebook si presentava come studente alla Facoltà di Medicina dell'Università di Pavia, svolgeva attualmente la funzione di tirocinante. Nella sua pagina Facebook ha pubblicato nei giorni scorsi diversi post riguardanti il conflitto tra israeliani e palestinesi: ci sono anche filmati e alcuni messaggi scritti in ebraico. L'ultimo è del 19 maggio scorso ed era critico nei confronti delle affermazioni della rappresentante democratica al congresso Usa, Alexandria Ocasio-Cortez che contestava la fornitura di armi Usa ad Israele che venivano usate «per colpire scuole, ospedali, siti civili dei media e di organizzazioni umanitarie».

Amit Biran aveva rilanciato una risposta di Nikki Haley, la repubblicana nominata rappresentante permanente degli Usa all'Onu da Donald Trump, con la quale si replicava alla deputata statunitense che Hamas utilizza «civili come scudi umani per proteggere i siti da dove vengono lanciati i razzi contro Israele» e che «Israele prende ampie misure per ridurre al minimo le vittime civili». La moglie Tal era originaria di Tel Aviv. Avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 13 agosto.

