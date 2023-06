Trovato morto in casa a Napoli: sul corpo ferite di arma da taglio, Giuseppe Basso aveva 54 anni In un'abitazione di via Torino e qui hanno trovato a terra il cadavere del 54enne Giuseppe Basso







di Redazione web Il cadavere di un uomo è stato trovato poco fa dai carabinieri, con numerose ferite da punta e taglio, a Mariglianella, un comune vicino a Napoli. I Carabinieri sono intervenuti - allertati dal 112 - all'interno di un'abitazione di via Torino e qui hanno trovato a terra il cadavere del 54enne Giuseppe Basso. Sul posto anche il pm di turno e la sezione rilievi del nucleo investigativo dei Carabinieri di castello di Cisterna. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 23:09

