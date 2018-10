Va a far legna e lascia il trattore acceso: travolto, muore sul colpo

E' morto venerdì sera schiacciato dal suo trattore Danilo Agostinetto, 67 anni, mentre stava facendo legna nell'azienda di famiglia a Valdobbiadene in località Saccol, nel trevigiano. La vittima è stata travolta dal trattore che aveva lasciato in sosta, in discesa, col motore acceso, la marcia in folle, e il freno a mano. Questo secondo una prima ricostruzione. Pare che il mezzo sia partito all'improvviso e l'abbia schiacciato. Danilo Agostinetto è morto sul colpo. E' stato trovato dal figlio che, non avendolo visto rientrare, si era preoccupato ed era uscito a cercarlo.

