Pulisce il pozzetto del camping e scivola, morto il titolare

VAL DI ZOLDO - E' uscito di casa per pulire il pozzetto delle acque reflue del suo, ma non ha più fatto ritorno. Angelo Martini, 71 anni, proprietario con il fratello Livio deldi Zoldo Alto (Belluno), è stato trovato riverso nel pzzo questo pomeriggio intorno alle 15. I famigliari che non lo avevano visto rientrare avevano dato l'allarme e si era anche levato in volo l'elicottero per le ricerche. Poi alcuni colleghi di lavoro hanno fatto la terribile scoperta. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Belluno che indagano sulla morte: si sarebbe trattato di un incidente. Allertati anche i vigili del fuoco.