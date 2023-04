Precipita dal settimo piano: imprenditore italiano trovato morto in Romania. Era in stanza con la fidanzata

di Redazione web

Precipita dal settimo piano: imprenditore barese muore in Romania. Giallo sull'incidente. Aperta inchiesta per omicidio colposo. Si tratta di Antongiulio Olivieri, imprenditore 37enne di Bari morto, dopo essere precipitato dal settimo piano di un appartamento di Deva, in Romania, sabato mattina.

Il mistero della morte in Romania

L'uomo, secondo una ricostruzione, era nell'appartamento con la sua fidanzata che, al momento della tragedia, si sarebbe trovata in un'altra stanza. La caduta del 37enne potrebbe essere stata provocata da un malore o da un cedimento della ringhiera del balcone. Secondo la polizia rumena, non ci sarebbero elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone nella tragedia. Gli inquirenti non escluderebbero neppure la possibilità di un gesto estremo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA