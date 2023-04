Donna cade dalla finestra di casa: morta sul colpo. Ipotesi suicidio

Una donna è caduta dalla finestra del suo appartamento ed è morta sul colpo. La tragedia è successa a Collegno, alle porte di Torino, all'ora di pranzo di oggi. La notizia la riferisce Torino Today.

Sciopero Trenitalia, domani 14 aprile rischio caos per migliaia di pendolari. La lista dei treni garantiti

Non ci sarebbero dubbi sul gesto volontario della donna

Sul posto, in via Cesana, sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime indagini, non ci sarebbero dubbi che sul gesto volontario della donna.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA