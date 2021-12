Morto Hugo Maradona, fratello di Diego: stroncato da infarto a 52 anni

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto questa mattina nella sua casa in provincia di Napoli. Hugo viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida: il fratello del pibe de oro è deceduto a causa di un arresto cardiaco all'interno della sua abitazione: la sua scomparsa arriva poco più di un anno dopo la morte del fratello, avvenuta in Argentina il 25 novembre del 2020.

Chi era Hugo Maradona, fratello di Diego

Dopo avere chiuso la sua carriera di calciatore, Hugo Maradona aveva deciso di tornare a vivere nella città che aveva conosciuto grazie al fratello e si era stabilito nel piccolo Comune di Monte di Procida, sulla costiera flegrea, a pochi chilometri di Napoli. Maradona junior venne acquistato dal Napoli nel 1987, quando aveva 18 anni, e giocò una singola partita in azzurro prima di essere girato in prestito all'Ascoli. La sua carriera è proseguita poi nel Rayo Vallecano, a Madrid, e nel Rapid Vienna in Austria, prima di tornare a giocare in Italia all'Ascoli. Chiuse la carriera negli anni successivi in Giappone e in Canada per poi iniziare una nuova pagina da allenatore prima in una scuola calcio e poi con piccole squadre delle serie dilettanti in Campania.

Maradona viveva a Monte di Procida con sua moglie, mentre i suoi tre figli vivono negli Usa. Il suo legale, Angelo Pisani, che lo aveva assistito in iniziative legali promosse in difesa del nome del fratello maggiore, lo ricorda come uno sportivo ancora in attività. «Conduceva una vita sana ed era rimasto attivo nel mondo del calcio», dice. Alle ultime elezioni comunali di Napoli gli era stata prospettata una candidatura con il candidato civico di centrodestra Catello Maresca, ma non aveva accettato, anche per problemi legati alla cittadinanza italiana non ancora acquisita.

L'ultima intervista a Leggo: «Verità su Diego»

Poche settimane fa, in un'intervista proprio a Leggo, Hugo disse che stava ancora cercando di sapere la verità sulla morte di suo fratello. «Piango ogni giorno. Anzi, di più. Non posso accettare il fatto che se ne sia andato nel modo assurdo che tutti sappiamo», diceva nell'intervista al nostro Marco Lobasso. «Voglio giustizia e la verità sulla morte di mio fratello. I colpevoli dovranno pagare»

Il sindaco: «Una persona gentile e perbene»

«Una persona gentile e perbene, siamo stati orgogliosi di averlo avuto qui sul nostro territorio, nella nostra comunità». Così il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, commenta all'Adnkronos la notizia della morte. Hugo Maradona risiedeva da diversi anni insieme alla moglie nel piccolo comune dei Campi Flegrei, nella frazione Miliscola quasi al confine con il comune di Bacoli. «Ho avuto modo di conoscerlo - racconta Pugliese - anche se ha sempre fatto una vita molto riservata e noi abbiamo sempre rispettato i suoi spazi. Ha scelto un quartiere bellissimo dove ha beneficiato di una grande tranquillità».

Il cordoglio del Napoli

La Ssc Napoli esprime il proprio cordoglio per la morte di Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando, deceduto questa mattina nella sua abitazione di Monte di Procida a causa di un arresto cardiaco. «Il presidente Aurelio De Laurentiis, il vice presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSc Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo», si legge in una nota della società.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 13:17

