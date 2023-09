Porto San Giorgio, prima l'allarme poi la tragica scoperta: morta in casa a 30 anni. Indagini in corso

di Redazione web

Erano da poco passate le 21 di ieri, martedì 12 settembre, quando è scattato un sos in una casa di Porto San Giorgio. Sono subito arrivati i soccorsi, ma nell’abitazione sangiorgese è stata rinvenuta morta una donna di 30 anni.

Il ritrovamento

Per lei, nonostante la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e l’automedica siano arrivati subito e abbiano provato a soccorrerla, non c’è stato nulla che si potesse fare. Sul luogo anche i Carabinieri, ma ora saranno i sanitari a indagare per stabilire le cause della morte della giovane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 22:35

