Cade sui ceppi ardenti del camino, nonna Rosina morta carbonizzata a 80 anni

Una morte terribile quella che ha trovato una donna di 80 anni, Rosina Danzè, nella tarda serata di ieri. L'anziana si trovava in casa sua, intenta a scaldarsi davanti al camino, quando - probabilmente per un malore - è caduta sui ceppi ardenti perdendo i sensi. La tragedia è avvenuta in contrada Lunella a Sant'Angelo di Brolo (Messina).

Cosa è successo

Sotto choc il marito, che si era allontanato per andare a prendere altra legna da ardere nella legnaia. Una volta rientrato - ricostruisce La gazzetta del Sud - l'uomo non ha potuto prestare soccorso alla moglie, ormai rimasta ustionata in tutto il corpo.

