Era evidentemente ubriaco, ma la risposta che ha dato agli agenti della polizia che lo hanno fermato, in viale Diaz, ad Enna Alta, è stata davvero inattesa . All'uomo al volante di un'auto è stato intimato l'alt e subito, una volta avvicinatisi, i poliziotti hanno notato il forte odore di alcol provenire dall'abitacolo.

Il tizio in questione non era nemmeno in grado di reggersi in piedi ed è stato arrestato. Si tratta di C.G., 46enne siciliano, e si è dimostrato subito insofferente al controllo e farfugliando frasi sconnesse, palesando un evidente stato di ebbrezza alcolica, tentando di dissuadere gli agenti dalla maxi multa e dal ritiro della patente con conseguenze garvi ha esclamato: “Il commissario Montalbano sono!”. La zona, infatti, è quella resa celebre da Camilleri con i suoi libri, poi diventati un serie tv cult. Ma finora nessuno si era permesso di citare il celebre commissario impersonato da Zin

garetti nel tentativo di "corrompere" dei poliziotti.