Multato perché la sua auto, rimossa dai vigili urbani, è entrata nella zona Ztl di Palermo. Peccato, che lo abbia fatto agganciata al carro attrezzi del Comune. E' rimasto senza parole Marco Calcagno, palermitano quando, a due mesi e mezzo dalla prima infrazione, sanzionata e già saldata, si è aggiunta anche l'altra contestazione, con tanto di foto che mostrava la sua vettura agganciata al carro attrezzi. "Mai capitata una cosa del genere", il suo sfogo su Facebook.

"Per avere posteggiato male l'auto - racconta l'automobilista tartassato - ho pagato un verbale di circa 30 euro sommati ai circa 90 € per il carro attrezzi e deposito. A distanza di quasi tre mesi mi vedo arrivare una multa per avere circolato nella zona Ztl lo stesso giorno che mi hanno fatto la multa e prelevato l'auto, e come potete notare dalle foto l'auto passa nella Ztl trainata da un carro attrezzi. Sono andato al Comando di via Dogali - ha riferito poi a Palermo Today dopo che il suo caso sui social aveva fatto sollevato un vespaio di polemiche - e ho chiesto del comandante, ma mi hanno indirizzato verso l’ufficio verbali. Erano stupiti e con molta gentilezza e disponibilità mi hanno invitato a presentare ricorso al Prefetto. Sarebbe scandaloso beccarsi una multa del genere".



"Ci scusiamo per l’inconveniente e siamo certi che la Prefettura annullerà il verbale", hanno risposto dalla polizia municipale, sempre da come riporta il sito siciliano Palermo Today.