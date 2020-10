Boom di vendite di prodotti d’arredo ufficio: più 200% dalla fine del lockdown ad oggi

Boom di vendite di prodotti d’arredo ufficio. Mondo Convenienza ha visto crescere le vendite di questa categoria di oltre il 200% dalla fine del lockdown ad oggi. Un’impennata degli acquisti maggiore si è avuta a metà ottobre quando è stata chiara a tutti la proroga del lavoro da casa. Gli italiani hanno confermato la necessità di rendere adatti e confortevoli gli spazi abitativi adibiti alla trasformazione in uffici occasionali. Se non cambiano i brand di riferimento cambiano peró le modalità di acquisto.

Più che raddoppiato il numero di utenti che oggi naviga all’interno dell’e-commerce di Mondo Convenienza www.mondoconv.it. Il sito infatti è stato visitato da oltre 25 milioni di utenti nel 2020, contro i 10 milioni del 2017. In tempi di covid anche le aziende si sono adeguate all’emergenza. Mondo Convenienza infatti, durante i mesi di lockdown ha tracciato le nuove esigenze dei suoi clienti e ha studiato e lanciato un segmento nuovo, quello dell’ufficio, prima presente solo negli arredamenti delle camerette di bambini e ragazzi. L’emergenza sembra comunque non toccare il settore dell’arredo. Gli italiani in questi giorni si sono affrettati a concludere gli acquisti per gli spazi delle loro abituazioni spaventati forse da un nuovo probabile lockdown e incentivati da promozioni e iniziative messe in atto. La casa diventa più che mai fondamentale nelle vite degli italiani che ci tengono ad arredarla per viverla al meglio.

Grazie anche a questa spinta, a questa consapevolezza e alla fiducia dimostrata dai suoi clienti dopo il lockdown, Mondo Convenienza apre subito un punto vendita a foggia e a metá novembre e ne aprirà un altro a Ravenna, offrendo nuove opportunità lavorative. Ultimo dato, ma non meno importante, gli Italiani confermano che gli spazi da vivere “in famiglia” sono quelli a cui dedicano maggiori attenzioni. In questi mesi, complice l’incremento della navigazione e dell’acquisto online, hanno infatti rinnovato le zone living di casa (soggiorni) e le camerette dei bambini.

