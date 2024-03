Molestie alla sindaca di Bardonecchia, rinviato a giudizio ex capo vigili urbani. «Messaggi inopportuni». La difesa: solo un complimento

È stato rinviato a giudizio Alessandro Lovera, ex comandante dei vigili di Bardonecchia, nota località montana dell'alta Valle di Susa in provincia di Torino, che nell'agosto del 2022 avrebbe avuto diversi comportamenti invasivi nei confronti della sindaca Chiara Rossetti. Verrà quindi processato Lovera, che era stato denunciato dalla prima cittadina per le molestie avvenute dal 13 agosto al 12 dicembre 2022.



«Messaggi inopportuni». Lui si difende: «Solo qualche complimento»

Negli atti dell'inchiesta, coordinata dal pm Giulia Rizzo, si parla si messaggi inopportuni e di come l'ex comandante cercasse in tutti i modi di rimanere solo con la sindaca per manifestarle il proprio desiderio.

A partire dal prossimo 12 novembre se ne parlerà in aula, il gip infatti ha disposto il rinvio a giudizio per Lovera e fissato la prima udienza dibattimentale.

