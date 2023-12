Mini schiacciata da un camper: donna muore sul colpo. Frontale choc: feriti mamma, papà e due bambini

di Redazione web

Un nuovo incidente stradale mortale si è verificato oggi, 8 dicembre, stavolta sulla via per la montagna dove, fin dalla mattina, migliaia di auto erano in viaggio verso il Cadore, visto il Ponte festivo, riporta Il Gazzettino.

Intorno alle 10,30 sulla statale 51 di Alemagna all'altezza della curva "del Capriolo", in comune di Vodo di Cadore, uno schianto è costato la vita ad una donna. Il bilancio conta, oltre al decesso, anche cinque feriti, tra cui due bambini. Lo schianto è avvenuto al km 86+600, il traffico ha subito un blocco durato quasi due ore: ora è ripartito con senso unico alternato.

La Mini schiacciata sotto la roulotte

La dinamica è al vaglio delle forze delllordine che stanno ancora effettuando i rilievi sul posto. Da quanto si appreso l'auto modello Mini stava viaggiando in direzione Cortina, quando all'altezza della curva, per cause ancora da ricostruire, si è schiantata contro la roulotte che la precedeva, finendo sotto il mezzo. Nelle lamiere contorte la donna deceduta.

Feriti anche mamma, papà e due bambini

I pompieri, accorsi da Pieve di Cadore e con i volontari di Borca, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato i primi soccorsi.

