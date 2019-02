Siria, Micalizzi torna a casa: il reporter ferito già in volo verso l'Italia

«Giungerà nelle prossime ore a Milano Gabriele Micalizzi, il reporter italiano ferito in territorio siriano l'11 febbraio scorso. L'operazione di rimpatrio sanitario è stata coordinata dall'Unità di Crisi della Farnesina ed è resa possibile grazie a un volo dell'Italian Air Force». Così su Twitter il ministero degli Esteri ha annunciato il rientro in Italia del fotografo milanese di 34 anni ferito dalle schegge di una granata esplosa a Deir Ezzor, in Siria. Ultimo aggiornamento: 14:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA