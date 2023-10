Meteorite cade in Sardegna, scia luminosa nel cielo di Armungia: «Se trovate dei sassi scuri non toccateli»

La segnalazione segna il giorno 8 ottobre e le ore 21:53. Un piccolo meteorite è caduto in Sardegna, a circa 1,1 km a nord-ovest del centro di Armungia. Gli studiosi dell'Inaf, e grazie al prezioso video messo a disposizione di "Prisma" Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, stimano che la massa finale sia di circa 160 ± 60 grammi, l'equivalente a un meteorite con un diametro di circa 4-5 cm. Il fireball è stato rilevato dalle camere Prisma del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu. La traiettoria inclinata ha reso la traccia breve.

Asteroide "invisibile" sfiora la Terra: «Rischiato un impatto disastroso», scoperto solo due giorni dopo

Frammenti in fondo all'oceano, segni di vita aliena? La tesi del prof di Harvard: «Al 99% vengono da altro sistema solare»

Meteorite in Sardegna

«Tutto è iniziato con la ripresa del fireball, denominato IT20231008T215330, in oggetto da parte di due camere Prisma sarde, quella del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu.

Non toccare il meteorite

«Se vi capita di passare nei boschi intorno ad Armungia, date un'occhiata al suolo alla ricerca di sassi di colore molto scuro, opachi e di qualche centimetro di diametro: potrebbe essere la meteorite - si legge nell'appello pubblicato dalla rete Prisma - In questo caso non toccate niente, fate una foto con lo smartphone, prendete nota delle coordinate Gps e inviate il tutto via email al Project Office di Prisma (prisma_po inaf.it), i nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per dirvi se si tratta di una meteorite e come raccoglierla nel modo più corretto. In alternativa, potete chiamare direttamente il coordinatore nazionale di Prisma, Daniele Gardiol dell'Inaf-Osservatorio di Astrofisica di Torino al numero 3491977591».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA