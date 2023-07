Asteroide "invisibile" sfiora la Terra: «Rischiato un impatto disastroso», scoperto solo due giorni dopo

Un asteroide ha mancato la Terra di poco, ma gli astronomi non se ne sono accorti. È successo giovedì 13 luglio. Il meteorite è arrivato a circa 100mila chilometri dal nostro pianeta, più o meno un quarto della distanza fra la Terra e la Luna. È arrivato dalla direzione del Sole e per questo motivo non era visibile. Il primo avvistamento di 2023 NT1, questo il nome che gli è stato dato, è avvenuto sabato scorso, quando ormai il rischio era scongiurato.

Newly-discovered #asteroid 2023 NT1 passed about 1/4 the Moon's distance on July 13, but wasn't discovered until July 15, as it approached Earth in the daytime sky. It may be as large as 60 meters across, possibly larger than the asteroid that caused Meteor Crater in Arizona. pic.twitter.com/VLXB4ChTMJ