Meteo, esplode l'estate: 30 gradi e bolla di calore, poi tornano le piogge

Venerdì 31 Maggio 2019, 16:43

Ultimi giorni di instabilità sull'Italia e dopo una primavera turbolenta finalmente arriveranno. Nel week end sono previste, con picchi anche di 30 gradi, ma purtroppo l'estate tanto desiderata sembra che tarderà un altro po' ad arrivare.La prossima settimana sono previste giornate soleggiate con temperature anche sopra la media stagionale, ma nelle ore pomeridiane potrebbero esserci numerosi rovesci in diverse regioni della Penisola. Lunedì 3 Giugno che sarà ancora pesantemente condizionata da un vortice ciclonico semi-stazionario tra la Grecia e il mar Ionio. Per questo motivo ci aspettiamo ancora piogge e temporali specie tra Puglia, Basilicata, Campania e basso Lazio. I rovesci proseguiranno anche martedì in modo particolare al Sud e sull'arco alpino.Condizioni simili sono previste per le giornare di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, mentre a partire da venerdì sull'Italia tornerà 'anticiclone africano tornerà ad espandersi su buona parte dell'Italia regalando tanto sole con temperature in deciso aumento.