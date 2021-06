Meteo, le previsioni del weekend: due giorni di caldo, ma domenica cambia tutto. Ecco dove

Meteo, le previsioni del weekend del 5-6 giugno: due giorni di caldo in arrivo, poi sarà maltempo. Nelle prossime 48 ore assisteremo ad una fiammata dell'anticiclone africano, con temperature in aumento in tutta Italia e tempo stabile: ma nel weekend, affermano gli esperti di 3bmeteo.com , arriverà un'instabilità su parte delle regioni settentrionali e centrali, con un abbassamento delle temperature. Non al Sud però, dove il tempo resterà soleggiato e le temperature resteranno su valori elevati.

Il meteo di sabato

I primi segnali di un cambiamento si scorgeranno già dalle prime ore della giornata, con una certa nuvolosità sparsa su gran parte del Nord e delle regioni centrali tirreniche, Sardegna compresa, e già qualche piovasco tra Sardegna, Toscana e Lazio. Instabilità destinata ad intensificarsi nel pomeriggio soprattutto in prossimità delle zone alpine ed appenniniche dove interverranno alcuni rovesci o temporali. Entro sera locale sconfinamento dei fenomeni all'alta Val Padana, specie orientale. Sul Sud Italia sole offuscato da stratificazioni alte in transito e qualche addensamento in più sull'Appennino e qualche piovasco possibile sul settore campano. Temperature massime in lieve calo al Nord e sulle regioni tirreniche, pressoché stabili altrove con massime fino a 32/33°C sulle zone interne delle isole maggiori, lievemente inferiori sulle regioni adriatiche.

Il meteo di domenica

Insisterà una certa instabilità su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, anche più accentuata rispetto al sabato, con occasione per rovesci e temporali sparsi a tratti di forte intensità, specie sulle regioni centrali, seppur tendenti ad attenuarsi nel corso della giornata a partire dal Nordovest. Meglio al Sud, pur con cieli a tratti sporcati dal passaggio di nubi alte e stratificate, più estese in Campania. Temperature in ulteriore lieve calo su buona parte del Centro-Nord, senza variazioni particolari al Sud. L'evoluzione risulta comunque molto caotica nonostante manchino pochi giorni al periodo in considerazione e passibile di modifiche.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA