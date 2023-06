Meteo, fine giugno col maltempo: temporali e grandine in arrivo, l'anticiclone africano vacilla

di Redazione web

L’anticiclone africano inizia a cedere sul fianco settentrionale: i primi temporali, a tratti intensi, sono gia arrivati soprattutto sul Triveneto, per poi raggiungere localmente anche il Centro. Oggi, secondo le previsioni meteo, specie sul settore nordorientale, le temperature massime saranno fino a 10 gradi piu basse rispetto ai valori registrati martedì.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, una veloce perturbazione atlantica collegata ad un minimo di bassa pressione sul Baltico limerà il bordo orientale dell'alta pressione per portare dei temporali, anche intensi su parte del Nord. L'instabilità associata a questo fronte avrà una storia su alcune regioni anche nella giornata di mercoledì ma la situazione che ci preoccupa di più è l'evoluzione di una saccatura fredda nord atlantica che riuscirà a raggiungere la Francia giovedì e venerdì anche l'Italia. Ormai non ci sono più molti dubbi sulla sua evoluzione, i primi forti temporali li avremo già entro la sera di giovedì su una parte del Nord e poi venerdì il maltempo sarà diffuso su gran parte delle regioni centro settentrionali con rischio di fenomeni forti anche a carattere di nubifragio e grandine. Vediamo allora come sarà il tempo in queste tre giornate.

METEO MERCOLEDÌ

Nord, al mattino nubi sparse e schiarite con qualche occasionale piovasco sull'Emilia Romagna soprattutto lungo l'Appennino e sulle zone Alpine e prealpine in particolare quelle occidentali.

METEO GIOVEDÌ

Nord, nuvolosità irregolare fin dal mattino al Nordovest con possibilità di piovaschi o locali temporali. Maggiori aperture altrove. Pomeriggio con instabilità più diffusa al Nordovest e possibilità di primi forti temporali sulle Alpi occidentali ma non esclusi anche tra Liguria e pianura piemontese. In serata e poi nel corso della notte forti temporali e possibilità di grandinate tra Piemonte e Lombardia, possibili anche sulla Liguria. Altrove nubi in aumento ma senza fenomeni apprezzabili. Centro, nubi sparse e schiarite sulle regioni tirreniche, più sole sull'Adriatico. Nel pomeriggio qualche isolato temporale sull'Appennino. In nottata sull'alta Toscana. Sud, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche sporadico piovasco pomeridiano lungo l'Appennino. Temperature in lieve calo al Nord e lievemente anche al Centro, stabili o in lieve aumento al Sud. Venti deboli orientali o settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

METEO VENERDÌ

Nord, diffuso maltempo con forti temporali, nubifragi e grandine, qualche schiarita solo tra Emilia orientale, basso Veneto e basso Friuli. Migliora in serata sul Piemonte occidentale. Centro peggiora con forti temporali pomeridiani tra dorsale appenninica e Adriatico poi sempre dal pomeriggio forti temporali in arrivo anche sulle regioni tirreniche, soprattutto sulla Toscana. Tra la sera e la notte su Umbria , Marche e Lazio. Sud, poche nubi al mattino sull'area tirreniche. Nel pomeriggio forti temporali sul Molise, l'alta Campania e la Puglia settentrionale. Migliora temporaneamente in serata. Nella notte possibili forti temporali sulla Campania. Temperature in netto calo al Nord, in calo anche al Centro, in temporaneo aumento all'estremo Sud. Venti fino a moderati meridionali sui bacini settentrionali. Deboli altrove. Mari mossi fino a molto mossi i bacini occidentali e settentrionali, poco mossi gli altri.

