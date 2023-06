Emergenza caldo, scatta il piano del Comune: piscine gratis per gli over 70

di Lorena Loiacono

Il termometro sale, al via le prenotazioni per le piscine gratis per i più anziani e il monitoraggio dei medici sulle fasce più deboli.



Il caldo ormai si fa sentire: il bollettino per le ondate di calore per Roma ha raggiunto il livello 1, vale a dire con la messa in pre-allerta dei servizi sociali e sanitari, e nei prossimi giorni potrebbe aumentare. La temperatura minima in città, infatti, va dai 18 ai 20 gradi e la massima supera i 30 gradi da giorni. Domani potrebbe arrivare ad una media di 34 gradi con picchi più alti in Centro e sotto il sole. Il Campidoglio ha deciso di replicare l'esperienza dello scorso anno, mettendo a disposizione degli over 70 un ombrellone a bordo vasca.

Da oggi è possibile prenotare un posto per «Piscine all'aperto», nell'ambito del piano caldo attivato dal Comune. L'iniziativa è promossa dall'assessorato Politiche sociali e alla salute e dall'assessorato Sport di Roma Capitale. In questa settimana iniziano le prenotazioni al numero verde gratuito 800957774, in collaborazione con Farmacap, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15.

«Metteremo a disposizione oltre 5.000 ingressi gratuiti - spiega l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato - 20 ingressi giornalieri gratuiti per ciascuna delle 17 piscine comunali con vasche all'aperto che hanno aderito, diffuse nei diversi quartieri della città. Un gesto di attenzione messo in campo grazie all'impegno dei concessionari virtuosi». Saranno disponibili, sempre gratuitamente, anche ombrelloni, lettini e sdraie.

«Un'opportunità di svago in città per tanti anziani che rimangono a Roma, spesso da soli - aggiunge l'assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari - un'occasione per promuovere l'invecchiamento attivo e potenziare l'autonomia». Nei 9 sportelli sociali, messi a disposizione dalle farmacie del circuito Farmacap, verranno inoltre attivati servizi di screening, attività di gruppo, socializzazione e un monitoraggio della popolazione anziana cittadina.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 07:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA