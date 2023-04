Meteo, le previsioni: in arrivo sole e caldo con temperature fino a 30°. Sabato estate in anticipo, il primo maggio cambia tutto

di Redazione web

Tra pochi giorni sperimenteremo i primi 30 gradi del 2023, complice l'arrivo dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, che porterà le temperature ad aumentare giorno dopo giorno, fino ai 30 gradi di sabato prossimo in Sardegna e Sicilia. Il vortice responsabile di un 25 aprile instabile e temporalesco su parte d'Italia, infatti, si sta allontanando definitivamente e portandosi sui Balcani, secondo 3B Meteo.

Smart working negato, va al lavoro a cavallo: la svolta ecologica di Tabita

Sole e caldo

Fino a venerdì ci aspettano giornate stabili e in prevalenza soleggiate con temperature in aumento per l'afflusso di correnti calde nord africane all'interno dell'anticiclone. Solo venerdì ci sarà un certo incremento della nuvolosità su parte del Nord, ma senza particolari conseguenze.

«Fino a sabato compreso saremo interessati da una rimonta dell’alta pressione afro-mediterranea, che comporterà quindi una fase stabile e in prevalenza soleggiata su gran parte d’Italia» conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Caldaie a gas, stop alla vendita dal 2029: il nuovo regolamento Ue, cosa cambia

Caldo sulle isole

«Non si tratterà comunque di una rimonta particolarmente convinta per il nostro Paese - spiega - tanto che comunque non mancheranno anche banchi nuvolosi sparsi di passaggio, che specie venerdì potranno dar luogo anche a qualche occasionale piovasco lungo le Alpi. Le temperature saranno ovunque in aumento, ma in modo particolare su Valpadana, versante tirrenico, Sardegna e Sicilia. Proprio sulle Isole Maggiori potremo avere un primo assaggio d’estate con picchi prossimi ai 28-30°C non esclusi sulle zone interne.

Concerto Primo Maggio, la coppia Ambra-Biggio alla conduzione: Lazza, Emma, Carl Brave, Tananai e L'Orchestraccia tra gli ospiti

Pioggia il primo maggio

«Tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio cambierà tutto – avverte Ferrara – una perturbazione in discesa dal Nord Europa darà vita ad una bassa pressione proprio sull’Italia responsabile di piogge e temporali a partire dal Nord e in progressiva estensione anche al Centrosud. Saranno possibili fenomeni localmente intensi ed abbondanti, anche al Nord che beneficerà così di nuove preziose piogge vista la siccità che ricordiamo ancora non è risolta».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA