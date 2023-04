Caldo torrido, nel 2022 temperature di 1,15 gradi sopra la media: il nostro pianeta mai così bollente

di Redazione Web

Il caldo anomalo di questi giorni fa seguito ad un 2022 che si classifica ora ufficialmente come l'anno più bollente mai registrato prima in Italia e nel mondo. Con una temperatura media superiore di 1,15 gradi e la caduta del 30% di precipitazioni in meno, rispetto alla media storica del periodo 1991-2020, l'Italia ha raggiunto i massimi storici, ma adesso arriva la conferma che il problema è a livello globale.

Caldo torrido: temperature di 1,15 gradi sopra la media

«La temperatura media globale nel 2022 è stata, appunto, di 1,15 gradi sopra la media del 1850-1900 e gli

anni dal 2015 al 2022 sono stati gli otto più caldi dall'inizio della registrazione strumentale nel 1850. Inoltre lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento del livello del mare - che ha nuovamente raggiunto livelli record nel 2022 - continuerà per migliaia di anni».

È quanto emerge nell'ultimo rapporto annuale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), pubblicato oggi a Ginevra alla vigilia della Giornata della Terra 2023.

«Scioglimento ghiacciai da record»

I ghiacciai del mondo si sono sciolti nel 2022 ad una velocità drammatica e la loro salvaguardia è di fatto una causa persa: lo riporta l'Onu, mentre diversi indicatori del cambiamento climatico hanno raggiunto livelli record. «La partita è già persa per i ghiacciai perché la concentrazione di CO2 è già troppo alta», ha detto Petteri Taalas, capo dell'Organizzazione mondiale della meteorologia che ha pubblicato il rapporto annuale sullo stato del clima. Secondo l'Omm «il ghiaccio marino antartico ha raggiunto il livello più basso mai registrato e lo scioglimento di alcuni ghiacciai europei ha letteralmente superato i record».

Acqua razionata

«In una quarantina di Comuni del medio Novarese e del Verbano Cusio Ossola, le due province più colpite dalla siccità, è già stata decisa la limitazione dell' acqua, non per quanto riguarda l'uso nelle case, ma per l'irrigazione dei giardini, per riempire le piscine o altri scopi in questo momento non prioritari». Lo ha detto l'assessore

regionale Matteo Marnati, nell'incontro con i giornalisti dopo la Giunta straordinaria dedicata alla siccità con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. «Decideranno i sindaci in base alla disponibilità di acqua. Stiamo cercando anche soluzioni alternative» ha aggiunto.

