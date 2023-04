Previsioni ponte 25 aprile, piogge e temporali alternate a spazi soleggiati: tutto quello che c'è da sapere

di Redazione web

Previsioni meteo ponte 25 aprile. La primavera torna a fare il suo "lavoro" e porta con sé la sua instabilità tipica, anche per i giorni di festa. Il Ponte si preannuncia variabile con tanto sole, ma anche qualche scroscio veloce. Vediamo le previsioni nel dettaglio, fornite da 3Bmeteo.

Previsioni ponte 25 aprile

SABATO PAUSA ANTICICLONICA. Il vortice di aria fredda in scorrimento giovedì da est ad ovest a nord delle Alpi si fonderà venerdì con una più vasta circolazione depressionaria presente sull'Atlantico. Questa cercherà di mettersi in moto da ovest ad est nel corso del weekend, ma faticherà a scendere di latitudine, ostacolata da un campo di alta pressione in rinforzo alle latitudini mediterranee. La giornata di sabato infatti vedrà la prevalenza di quest'ultimo sull'Italia e il weekend comincerà all'insegna della stabilità prevalente, con temperature in aumento diffusamente superiori ai 20°C.

DOMENICA FRONTE IN ARRIVO AL NORD. Domenica tuttavia un fronte pilotato dalla vasta area di bassa pressione sull'Europa centro-settentrionale cercherà di guadagnare terreno verso il Mediterraneo centrale, pur ostacolato dall'anticiclone in parziale indebolimento. Ne conseguirà un deterioramento del tempo al Nord con piogge e rovesci anche temporaleschi che dalle Alpi punteranno la Val Padana, raggiungendo entro sera le aree a nord del Po. Non verranno coinvolte le regioni centro-meridionali e le zone meridionali del Settentrione, sotto la protezione dell'anticiclone e in condizioni di stabilità.

TENDENZA PONTE 25 APRILE. Lunedì 24 aprile l'anticiclone sembrerebbe intenzionato a spostare il suo centro sulla penisola Iberica. In questo modo permetterebbe al fronte giunto il giorno precedente di scivolare lungo il suo fianco destro e raggiungere il Centro-Sud Italia con fenomeni di instabilità anche temporaleschi. Possibile coinvolgimento del Nordest, almeno nella prima parte della giornata, anche alcune nevicate sulle Alpi. Le condizioni andrebbero invece migliorando temporaneamente al Nordovest. Un nuovo impulso dal Nord Europa potrebbe puntare le Alpi nella giornata del 25 aprile, per poi scorrere velocemente ancora una volta verso le regioni centro-meridionali, incanalato in un intensi flusso nordoccidentale. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche a causa della distanza temporale e della dinamicità della circolazione. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

