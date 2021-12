Meteo, Natale da incubo: pioggia e neve, ecco dove. Le previsioni

Sarà un Natale all'insegna del maltempo. Lo stivale vedrà il passaggio di due perturbazioni che porteranno piogge e nubifragi su gran parte delle nostre Regioni. L'anticiclone delle Azzorre, infatti, sta per lasciare il posto a ben tre perturbazioni atlantiche pronte a rovinare le feste natalizie su gran parte d’Italia.

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, già a partire da mercoledì 22 dicembre l'area di alta pressione che ingloba il Mediterraneo, il Regno Unito e l'Italia inizierà ad indebolirsi lasciando filtrare le prime masse di aria umida dai quadranti occidentali, ma con effetti ancora di poco conto sulle nostre regioni. Avvicinandoci al Natale, invece, la sua estensione si ridurrà ulteriormente sotto la spinta del flusso atlantico, intenzionato ad acquistare sempre più importanza. Si esauriranno definitivamente i residui di aria fredda balcanica di questi giorni e al loro posto subentreranno correnti ben più miti di matrice atlantica, sempre più cariche di umidità. Il tempo è destinato quindi a peggiorare anche su parte d'Italia, per il passaggio di due perturbazioni che localmente potranno risultare anche intense.

Il meteo della vigilia vedrà, dunque, un progressivo peggioramento su Liguria, regioni tirreniche centro-settentrionali, con piogge intense e in estensione anche alla Val Padana e Friuli VG, seppur ancora deboli ad eccezione della Liguria. Un po' di neve in arrivo sulle Alpi centro-occidentali oltre i 1500m, limitatamente al settore marittimo. Più soleggiato e asciutto su Alpi centro-orientali, isole maggiori, adriatiche e Sud. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali e temperature in aumento.

A Natale la perturbazione sarà in transito su parte dell'Italia con coinvolgimento soprattutto di Triveneto, Sardegna e regioni tirreniche centro-settentrionali, con piogge e rovesci più frequenti su Liguria, Prealpi e alte pianure del Triveneto, Toscana e Lazio, qualche pioggia anche su nordovest ed Emilia ma in attenuazione in giornata. Neve sulle Alpi dai 1300/1500m. Più asciutto sulle regioni adriatiche e al Sud, con probabili schiarite.

A Santo Stefano la perturbazione si allontana verso est dall'Italia, ma sarà ancora in grado di dar luogo ad una residua instabilità sulle regioni tirreniche, con piogge e rovesci sparsi in graduale attenuazione. Nel frattempo sembra avvicinarsi una nuova perturbazione atlantica, già pronta ad entrare in azione su Nordovest e Sardegna, con piogge e rovesci in estensione a Triveneto e tirreniche e altre nevicate sulle Alpi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 17:54

