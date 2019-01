Neve al Nord, Bologna e Liguria imbiancate ma nessun disagio. Maltempo anche al Sud

Nord residuo nevischio fino a bassa quota al mattino in Emilia Romagna, comunica 3bmeteo.com, nubi sparse altrove e temperature in rialzo con massime tra 4 e 8 gradi. Al Centro nuvoloso ma in prevalenza asciutto sul Tirreno, instabile su Sardegna, dorsale e Adriatico con pioggia e neve dai 300-700m. Venti forti. Temperature stabili, massime tra 7 e 10. Al Sud maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, neve fino a quote collinari, dai 600-900m. Venti forti. Temperature stabili, massime tra 9 e 11.



BOLOGNA ED EMILIA ROMAGNA Da ieri sera e per tutta la notte nevicate di diversa intensità hanno interessato Bologna e provincia. Al momento risulta regolare la circolazione in città e nel nodo viario del capoluogo emiliano, tangenziale e autostrade, a parte qualche rallentamento verso la Romagna e Modena a causa di traffico intenso.



Nessuna criticità per quanto riguarda i treni in arrivo e in partenza dalla stazione Centrale di Bologna. Il Gruppo Fs Italiane, in base al bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, ha attivato per oggi la fase di preallerta per neve e gelo nelle regioni del Nord Italia, inclusa l'Emilia-Romagna. Nessuna criticità al momento all'Aeroporto Marconi di Bologna: la direzione dello scalo ha segnalato sulla pagina Facebook alcuni ritardi in mattinata per i voli in partenza a causa delle necessarie operazioni di schiacciamento e per il trattamento «de-icing» agli aeromobili. Da ieri sera e per tutta la notte nevicate di diversa intensità hanno interessato Bologna e provincia. Al momento risulta regolare la circolazione in città e nel nodo viario del capoluogo emiliano, tangenziale e autostrade, a parte qualche rallentamento verso la Romagna e Modena a causa di traffico intenso.

Nuoro e i paesi della Barbagia si sono svegliati ricoperti da una coltre di neve e con le temperature sotto zero. Scuole chiuse a Nuoro e in tutte le località di montagna, da Fonni a Desulo e Tonara, ma anche Macomer, Ollolai, Bitti, Orgosolo e tanti altri. Gli spazzaneve sono entrati in azione sin dalle prime ore del mattino per liberare le strade. In particolare sono intervenuti sulla statale 131, l'arteria principale dell'isola, all'altezza di Campeda e sulla statale 389 che collega Nuoro all'Ogliastra. I mezzi sono in azione anche sulle provinciali come la Sp 7 Desulo-Fonni dove la temperatura segna -4 e dove la neve continua a cadere. Tutte le strade sono percorribili con pneumatici da neve. La Polizia Stradale di Nuoro consiglia massima prudenza per la presenza di ghiaccio e raccomanda gli automobilisti di portare le catene a bordo.

Non si sono registrati problemi per il ghiaccio nella notte e stamani adopo l'abbondante nevicata che ieri dalle 12 alle 16 ha interessato il capoluogo. Lo afferma il consigliere comunale con delega alla protezione civile Sergio Gambino. «Abbiamo cosparso di nuovo il sale, questa mattina sul 100% della viabilità collinare e siamo di nuovo intervenuti con il sale su tutti i percorsi cittadini che portano a scuole, ospedale, uffici pubblici e zone di grande afflusso. Non ci sono segnalazioni di problemi su nessuna strada». Genova ieri e fino alle 6 di questa mattina era in allerta giallo per neve. Gambino ammette che ieri dalle 14,30 e 17,30 la città ha subito alcuni disagi soprattutto in zone collinari e su strade in salita «dove i mezzi pubblici hanno faticato a muoversi». «Ma ora è tutto nella normalità», sottolinea.Il Comune ieri aveva fatto sapere che era stata compiuta «la salatura del 100 per cento della viabilità collinare e del 40 per cento della viabilità cittadina, come previsto dal piano di Protezione Civile». Ma contro la gestione dell'allerta nevepuntando il dito sui disagi registrati nel pomeriggio di ieri: «L'amministrazione comunale non ha provveduto a mettere in atto le normali procedure per evitare disagi ai cittadini». A Causa del rischio ghiaccio le scuole sono rimaste chiuse nel Comune di Bargagli (Genova), in quello di Celle Ligure (Savona) e a Carro (La Spezia).