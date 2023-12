Forte dei Marmi, troppi mendicanti: il parroco chiude la chiesa nel giorno di mercato

di Redazione Web

A Forte dei Marmi, il parroco di Sant'Ermete, don Piero Malvaldi, ha preso una decisione che ha scosso le fondamenta della tranquillità cittadina: la chiusura della chiesa il mercoledì, giorno di mercato, a causa dell'afflusso eccessivo di mendicanti che disturbavano i fedeli. L'annuncio, appeso fuori dal luogo di culto, ha comunicato il cambio dell'Adorazione settimanale al giovedì pomeriggio, scatenando la diatriba nel paese.

La decisione ha creato scompiglio

Come si legge su La Nazione, Vivaldo Tonini, ex amministratore dell'allora giunta Cardini, non ha esitato a esprimere le sue perplessità riguardo a questa decisione insolita. Come raccontato, la decisione ha creato non poca confusione. Tonini ha voluto sottolineare che la decisione è «in contrasto con l'insegnamento originario della Chiesa, che non prevedeva l'allontanamento dei mendicanti dal tempio».

Don Piero, tuttavia, ha difeso la sua decisione con fermezza: «La presenza dei mendicanti era costante soprattutto il mercoledì e io non posso essere sempre dentro la chiesa per gestire la situazione», ha raccontato al quotidiano. Ha così pensato a una scelta per «tutelare i fedeli che hanno necessità di avere un momento di raccoglimento» senza però voltare le spalle a chi ha bisogno di aiuto, perché i mendicanti «possono in ogni caso suonare in canonica per ogni necessità». Per il parroco, al momento, questa rimane l'unica scelta che possa funzionare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA