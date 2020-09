Medico guarito dal Covid diventa primario ad Alzano. Ad aprile disse: «Mai visto così tanti morti»

coronavirus, fino ad ammalarsi lui stesso: ora Pierpaolo Mariani, medico 48enne, è diventato primario di Chirurgia all'ospedale di Alzano, in provincia di Bergamo, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19. Mariani era stato tra i primi ad ammalarsi proprio in quell'ospedale: ora la nomina, da parte dell'Asst Bergamo Est, per lui che lavora nello stesso ospedale dal 2018.



Leggi anche > Il biologo Bucci: «Terapie intensive come due mesi fa, trend da non sottovalutare»



Intervistato dall'Eco di Bergamo, Mariani - di Gussago (Brescia) e laureato proprio a Brescia - ha detto che la nomina per lui è Ha lottato in prima fila contro il, fino ad ammalarsi lui stesso: ora, medico 48enne, è diventato primario di Chirurgia all'ospedale di, in provincia di Bergamo, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19. Mariani era stato tra i primi ad ammalarsi proprio in quell'ospedale: ora la nomina, da parte dell'Asst Bergamo Est, per lui che lavora nello stesso ospedale dal 2018.Intervistato dall'Eco di Bergamo, Mariani - di Gussago (Brescia) e laureato proprio a Brescia - ha detto che la nomina per lui è

un riconoscimento che devo molto a tutta la squadra con cui ho lavorato negli ultimi due anni, da quando sono entrato a far parte dell'ospedale di Alzano: io per la mia equipe sono stato e sono il timoniere, ma dietro di me c'erano molte persone a remare nella stessa direzione».



AD APRILE: "HO VISTO IL DOLORE" Lo scorso aprile, sempre al quotidiano bergamasco, aveva raccontato la sua esperienza sia con la malattia vissuta in prima persona dopo il contagio, sia con l’emergenza in ospedale:

La gente ci moriva nelle mani, ogni morte è stata uno strazio. Non saremo mai più gli stessi, queste sono ferite che non si rimarginano. Da quando sono entrato in un ospedale non ho mai visto così tante persone morire in così poco tempo, una sofferenza indicibile

.

Mentre cercavi di curare la polmonite, magari il paziente veniva colpito da un embolo, magari non muoveva più le gambe. E allora una corsa contro il tempo a ricalcolare le possibili terapie, facendo in modo che non confliggessero tra loro per non causare altri danni. Una corsa terribile, a volte impossibile

. E lanciò anche l’allarme sulla Fase 2:

Non si deve abbassare la guardia, una seconda ondata sarebbe devastante. Io non so se ce la farei, soprattutto sul piano umano

.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«un grande onore,«Ho visto il dolore», raccontava.